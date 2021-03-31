Меган Маркл повинна народити вже через кілька тижнів.

Меган Маркл і принц Гаррі очікують народження другої дитинки. Вже відомо, що у пари народиться дочка. Цього разу Меган хоче народити в своєму особняку Монтесіто в Каліфорнії.

Читайте такожБукмекери спрогнозували ім'я доньки Меган Маркл і принца Гаррі

Про це повідомляє popcornnews.

"План Меган полягав у тому, щоб народити Арчі в домашній обстановці, але ви знаєте, що буває з самими продуманими планами. Зрештою лікарі порадили їй відправитися в лікарню, і все, що її цікавило — це благополучні пологи Арчі. Але у неї гарний будинок в Каліфорнії, це прекрасне місце, щоб народити дівчинку", — розповіло джерело.

Нагадаємо, що у пари вже є син Арчі. Малюк народився в лікарні, попри те, що Меган хотіла народжувати його вдома.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич