Меган Маркл і принц Гаррі очікують народження другої дитинки. Вже відомо, що у пари народиться дочка. Цього разу Меган хоче народити в своєму особняку Монтесіто в Каліфорнії.
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Про це повідомляє popcornnews.
"План Меган полягав у тому, щоб народити Арчі в домашній обстановці, але ви знаєте, що буває з самими продуманими планами. Зрештою лікарі порадили їй відправитися в лікарню, і все, що її цікавило — це благополучні пологи Арчі. Але у неї гарний будинок в Каліфорнії, це прекрасне місце, щоб народити дівчинку", — розповіло джерело.
Нагадаємо, що у пари вже є син Арчі. Малюк народився в лікарні, попри те, що Меган хотіла народжувати його вдома.
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