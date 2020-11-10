ЗМІ повідомляють, що Меган Маркл посварилася з принцом Гаррі через вибори в США.

За інформацією ЗМІ, невістка Єлизавети II Меган Маркл вагітна вдруге і має намір поїхати від принца Гаррі після сварки. Зазначається, що герцогиня вирішила деякий час пожити усамітнено в іншій країні.

Як пише РБК-Україна з посиланням на мексиканський журнал Elle, Меган збирається деякий час усамітнено пожити в Мексиці. І відправиться вона туди без чоловіка. Подружжя нібито посварилося напередодні виборів президента США.

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Джерело, близьке до пари, говорить, що Маркл збиралася зробити ряд публічних заяв після того, як вони з Гаррі закликали американців йти на вибори. Але втручання впливової пари в політичний процес викликало обурення в суспільстві. Гаррі відмовився далі брати в цьому участь, але Меган це дуже розлютило.

За даними видання Меган планує поїздку на мексиканський курорт Лос-Кабос. Чоловік залишиться вдома в Лос-Анджелесі, а з ким буде їх півторарічний первісток Арчі поки невідомо.

"Гаррі не може поїхати слідом за Меган через проблеми з документами і у зв'язку з питаннями безпеки, але друзі сподіваються, що за той час, що подружжя проведуть в розлуці, принц отримає можливість заново оцінити, чи була його відмова від життя в якості високопоставленого члена королівської сім'ї хорошим рішенням", - повідомляє джерело.

Подейкують, що Гаррі все частіше приходить до висновку, що рішення відмовитися від виконання королівських обов'язків і переїзд в США були помилкою.

Раніше повідомлялося, що бабуся принца Гаррі королева Єлизавета II готується до передачі престолу. Стало відомо, коли це станеться, і хто стане наступним британським монархом.

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Автор: УНІАН