Єлизавета II править країною найдовше з усіх британських монархів.

Королева Єлизавета II готується передати корону своєму старшому сину принцу Чарльзу.

Читайте такожКоролева Великої Британії може втратити управління над колишньою колонієюТаку думку висловив біограф британської королівської сім'ї Роберт Джобсон. Він дав інтерв'ю The Royal Beat, пише РБК-Україна з посиланням на harpersbazaar.com.

На його думку, відбутися це може вже в квітні 2021 року. Навесні наступного року піде вже 70-й рік її правління, а королеві 1 квітня виповниться 95 років.

"Я як і раніше твердо впевнений, що коли королеві виповниться 95 років, вона покине пост", - заявляє Джобсон.

Принц Чарльз теж немолодий (у листопаді йому виповниться 72 роки), і йому дуже довго довелося чекати своєї черги зайняти трон.

Репортер Newsweek Джек Ройстон, який пише про королівську сім'ю, також впевнений, що королева готується до передачі престолу в 2021 році.

"Я думаю, королева не захоче передавати престол, але все-таки настане той момент, коли вона зробить це і передасть все Чарльзу" - зазначає Ройстон.

Коли Єлизавета II зайняла трон

Єлизавета II стала королевою у віці 25 років 6 лютого 1952 року після смерті свого батька - короля Георга VI. Королева стала найстаршим правлячим монархом, і найдовше в історії Великобританії займає трон.

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Автор: УНІАН