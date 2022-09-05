Нещодавно відбулась онлайн-церемонія нагородження музичної премії YUNA-2022, де співак не отримав жодної номінації та перемоги.

Журналіст порталу "МУЗВАР" Юліан Новак ексклюзивно поспілкувався з MELOVIN. Артист прокоментував те, що на премії YUNA-2022 не отримав жодної номінації чи нагороди. Так, виконавець пісні "Вітрила" зазначив, що дуже цінує свої статуетки, проте не засмучується, коли не потрапляє у номінанти та переможці музичних премій.

У нього вже є певні нагороди, які, зізнається артист, довелося ховати під час бойових дій на Київщині.

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"Я все сховав, забрав з підвіконня, заховав у комору, а то якщо щось вдарить – то щоб нічого не порозліталось… Премія – це приємний бонус. Але мені здається, що артисту не потрібні оцінки. Колись я не розумів фрази Jamala, вона сказала на премії YUNA, що пише музику для себе. Пам’ятаю, сиджу тоді після "Х-фактора", я був вперше на премії, і думаю: "А як це так? Що, так можна?" Зараз розумію, що також підтримую цю фразу. Я не роблю свою творчість, в глобальному плану, для фанів, для слухача. Для мене творчість – це психологічне мистецтво", - резюмував MELOVIN.

Нагадаємо, MELOVIN озвучив свою думку з приводу російської мови й пісень.

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