Співак сподівається, що після війни російська мова не почне повертатися у творчий простір.

Журналіст порталу "МУЗВАР" Юліан Новак ексклюзивно поспілкувався з MELOVIN та дізнався, як співак ставиться до тих, хто не хоче переходити у спілкуванні на українську.

За словами MELOVIN, після повномасштабного вторгнення Росії він бачить, що український шоубізнес об’єднався. Проте він має певний страх, що після перемоги у суспільному просторі знову почути російські пісні.

"Не дай Боже якусь російську пісню з радіо, на вулиці, з телефону знову почути. Ось за це мені дуже страшно. Бо вийде так, що все це об’єднання було до с*аки", - відверто поділився MELOVIN.

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При цьому, у нинішній ситуації співак вважає, що імовірність справдження його страху майже нульова. За його словами, він музичний меломан, але відмовитись від російської музики для нього не стало проблемою. І підкреслив:

"Чи важко змінювати у своїй голові позицію щодо російської музики – ні, не важко, моїх людей та друзів вбивають. Так, я буду трохи конч*ним, як пишуть деякі, буду підтримувати вислови Фаріон. Мені подобається нелагідна українізація. Чомусь лагідної русифікації у нас не було. Не розумію принципової позиції "не буду спілкуватись українською, какая разніца". Якщо "какая разніца", йди с*си, моя красавіца, до Путіна", - резюмував артист.

Також співак пригадав, як один радіопродюсер української радіостанції говорив йому співати російською, аргументуючи, що MELOVIN цією мовою звучить краще і ця музика "краще зайде". Такі закиди співак чув до повномасштабного вторгнення. Авжеж після 24 лютого риторика цієї людини змінилась, і як сам наголосив співак: "той швидко перевзувся".

Нагадаємо, cпівак MELOVIN зізнався, що через війну втратив двох близьких людей.

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