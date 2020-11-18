MELOVIN зважився на експеримент.

Український співак MELOVIN опублікував в Instagram відео, на якому голить брови.

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На кадрах видно, як артист тримає в руках бритву, а потім голить свої густі чорні брови. Можна тільки припустити, яка реакція була у його шанувальників.

"Складно говорити про те, що всередині. Я мало що втратив, але багато придбав! Ментальне Здоров'я - тема, про яку в моїй країні говорити чомусь соромно! Я розповім, але переведу це в мистецтво", - написав під роликом артист.

Хто такий MELOVIN:

Співак народився 11 квітня 1997 року в Одесі

У 2015 Костянтин наважується спробувати себе у вокальному шоу "Х-Фактор" і переміг

24 лютого 2018 року у фіналі Національного відбору посів перше місце, з результатом 11 балів (5 від суддів та 6 від глядачів). Таким чином, він став представником України на пісенному конкурсі Євробачення-2018 в Лісабоні

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Автор: Діана Могилєвич