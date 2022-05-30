Музикант відкрито підтримує ЛГБТ-ком'юніті.

Український артист MELOVIN в ході свого виступу в Берліні підняв прапор ЛГБТ. Таким чином він продемонстрував свою солідарність з ком'юніті. Відзначимо, що про свою бісексуальність артист висловився ще в червні минулого року.

Відеозапис з виступу в Німеччині був опублікований на сторінці Меловіна в Instagram.

"Україна - вільна, смілива, сучасна і демократична держава! Україна поважає права ЛГБТ-спільноти! Ми єдині! Будь ласка, робіть пожертви, Україна потребує вашої підтримки", - зазначив співак.

Нагадаємо, нещодавно артист засудив співачку Ірину Федишин, яка назвала представників ЛГБТ-спільноти "грішниками".

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