Ще в 2014 році Кароль відмовилася від концертів в РФ.

Українська співачка Тіна Кароль прокоментувала те, що Росія заборонила їй в'їзд на 50 років. За словами співачки, вона ще з 2014 року туди не їздить.

За словами Кароль, вона відмовилася від концертів у країні-агресора ще тоді, коли Росія окупувала Крим.

"Я взагалі навіть не знаю, чи треба на це звертати увагу. Ну якісь "пісюльки" собі пишуть, мені все одно. Я туди і не їздила, розумієте. Ось у чому справа. Я ще з 2014 добре зрозуміла, з чим маємо справу, і відмовилося від усіх концертів, контрактів і різних продюсувань, тоді ще мені приписували дуже багато всього, тому для мене сьогоднішня історія з нев'їздом – не проблема, що я втратила якісь концерти, гроші і так далі. Я для себе це вирішила давно, коли ще почалася війна", – розповіла співачка в ефірі телемарафону.

Також вона додала, що Україна також повинна заборонити в'їзд в нашу країну російським зіркам, які підтримують путінський режим. За словами співачки, Україні не потрібні люди, які підтримують геноцид нашого народу.

Зазначимо, Тіна Кароль виступає в Європі і збирає гроші на допомогу Україні у війні, яку на нашій території розв'язала Росія.

Нагадаємо, раніше Юлія Саніна розповіла про виступ на стадіоні з Кароль і Дорофєєвою.

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