За словами Саніної, з початку війни це був перший її виступ.

Днями в Польщі відбувся товариський матч Легія - Динамо, де співачка Юлія Саніна разом з Тіною Кароль, Надею Дорофєєвою і солісткою групи Go_A Катериною Павленко дала великий 10-хвилинний спільний виступ на підтримку України.

Фронтвумен THE HARDKISS каже, що це був її перший живий виступ з початку повномасштабного вторгнення, коли вона тримала в руках мікрофон.

"Зізнаюся, що дуже дивне було відчуття, ми з дівчатками це обговорювали, коли ти виходиш – і начебто все нормально, концерт, люди з прапорами. Іноді тебе відносило в минуле життя, ніби ми зараз всі поїдемо додому і це просто концерт. А потім ти починаєш розуміти, що це переселенці, ти знаходишся не в своїй країні, що ти не поїдеш зараз в свій будинок... ми проплакалися добре всі, але вийшли і налаштувалися на те, щоб зарядити всіх на перемогу", - сказала Саніна в програмі "Сніданок з 1+1".

Нагадаємо, раніше The Hardkiss випустила пронизливу пісню про війну.

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