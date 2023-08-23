Вони масово відмовилися від участі.

26 серпня у Варшаві мав відбутися фестиваль Easy Busy Fest, на якому повинні були виступити українські знаменитості - "Океан Ельзи", The Hardkiss, Yaktak, Alyona Alyona, Володимир Дантес, Wellboy, Kola та інші.

Однак після того, як засновниця Фонду Stand with Ukraine Наталія Панченко заявила, що одним із спонсорів заходу буде людина з Росії, українські артисти відразу ж почали бойкотувати фестиваль.

Як з'ясувалося, одним із спонсорів був бренд Monolith, власник якого - виходець з Росії. Відомо, що він також має в Європі мережу "Russian shops", яка цього року заходить до Польщі.

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"Мене трясе і я не знаю, що робити в таких ситуаціях. Єдине, що залишається - писати. У надії хоча б до когось достукатися", - говорить Панченко.

Українські артисти відразу ж почали бойкотувати фестиваль. Організатори Easy Busy Fest запевнили, що власник Monolith оплатив тільки зовнішню рекламу, але більше ніякого відношення до фесту не має. Але це ніяк не вплинуло на думку музикантів. Зрештою фестиваль довелося скасувати.

Що кажуть зірки про цей фестиваль

Гурт "Океан Ельзи": "Ми не братимемо участі у фестивалі. Перша і основна умова до будь–яких подій, в яких ми беремо участь - відсутність чого-небудь, що має хоч найменше відношення до країни-агресора. Це не просто проговорюється з усіма організаторами. Це базове для нас настільки, що в наших контрактах є окремий пункт на цей рахунок. Це наша позиція з 2014 року, і вона не зміниться".

The Hardkiss: "Змушені оголосити про відмову від участі у фестивалі. Нам дуже шкода, що організатори, не оповідавши артистів, додали до спонсорства компанію, яка має зв'язок із країною-агресором. Для нас така співпраця неприпустима".

Володимир Дантес: "Дорогі! Я і всі артисти відмовилися від участі у фестивалі. Цього фесту не буде. З нами не було погоджень щодо цих спонсорів".

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