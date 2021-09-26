Ольга не афішувала цю інформацію, бо переживала про те, що скажуть люди.

Українська фехтувальниця на шаблях і учасниця шоу "Танці з зірками" Ольга Харлан розповіла, що зустріла своє справжнє кохання ще в той час, коли офіційно була заміжня.

"Я свої нові стосунки з молодою людиною почала ще коли офіційно була заміжня. Ми приховували це. "А що люди подумають? Така погана! Мало не зраджує". Мої батьки дізналися про ці відносини через кілька місяців. Мало хто знав, що ми з моїм екс-чоловіком вже рік не живемо разом, що у нас вже все", - сказала Харлан.

Відзначимо, що Ольга танцює на проекті з Дмитром Дікусаром. За її словами, партнер дуже в неї вірить і всіляко підтримує. У четвертому випуску шоу вони станцювали самбу під пісню NK - A HUEVO. Судді поставили їм 32 бали.

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Ольга Харлан - українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка 2008 року, шестиразова чемпіонка світу та восьмиразова чемпіонка Європи, чемпіонка Європейських ігор, срібна та бронзова призерка Олімпіади 2016 року, бронзова призерка Олімпіади 2012 року, заслужений майстер спорту України.

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Автор: Діана Могилєвич