Співак також показав яскраве фото з дружиною.

Український співак Сергій Бабкін опублікував в Facebook фотографію зі своєю дружиною Сніжаною.

Романтичний і водночас яскравий знімок він супроводив щемливим віршем, який описує всю його подяку коханій жінці.

"Я зберігаю все

Що переміг з тобою

Мій корабель твій парус несе

І ми як ОЕ "не здамося без бою"

Шари нашої щільної сфери

Захищають цей світ від омани

Розсипляться попелом всі люцефери

Бо ми є кохання свого наркомани", - написав Сергій.

Дописники артиста залишили під постом доброзичливі коментарі.

"Гарна пара", "Які ви прекрасні, світлі і добрі", "Чудова сім'я", "Фантастичні", - пишуть фани.

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Автор: Діана Могилєвич