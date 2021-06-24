Український співак Сергій Бабкін опублікував в Facebook фотографію зі своєю дружиною Сніжаною.
Романтичний і водночас яскравий знімок він супроводив щемливим віршем, який описує всю його подяку коханій жінці.
"Я зберігаю все
Що переміг з тобою
Мій корабель твій парус несе
І ми як ОЕ "не здамося без бою"
Шари нашої щільної сфери
Захищають цей світ від омани
Розсипляться попелом всі люцефери
Бо ми є кохання свого наркомани", - написав Сергій.
Дописники артиста залишили під постом доброзичливі коментарі.
"Гарна пара", "Які ви прекрасні, світлі і добрі", "Чудова сім'я", "Фантастичні", - пишуть фани.
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