Молодшій дочці Міли Йовович виповнився рік.

Відома американська акторка Міла Йовович поділилася новими святковими фото своїх дітей.

Знімки з дня народження своєї молодшої дочки вона опублікувала в Instagram.

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"Святкування першого дня народження Ошин!.. Дивно, але Ошин вирішила бути такою порядною дівчиною і взагалі не розбити торт. Вона майже не торкалася його", - розповіла зіркова мама.

Шанувальники актриси привітали дитину з її першим днем народження:

"Здоров'я і багато щастя маленькому чуду"," Рости світлою і доброю дівчинкою, на радість мамі і татові", "Які гарні донечки. З днем народження", - написали фоловери.

Нагадаємо, що Міла Йовович виховує трьох дочок.

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Автор: Катерина Лиманська