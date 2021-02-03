Відома американська акторка Міла Йовович поділилася новими святковими фото своїх дітей.
Знімки з дня народження своєї молодшої дочки вона опублікувала в Instagram.
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"Святкування першого дня народження Ошин!.. Дивно, але Ошин вирішила бути такою порядною дівчиною і взагалі не розбити торт. Вона майже не торкалася його", - розповіла зіркова мама.
Шанувальники актриси привітали дитину з її першим днем народження:
"Здоров'я і багато щастя маленькому чуду"," Рости світлою і доброю дівчинкою, на радість мамі і татові", "Які гарні донечки. З днем народження", - написали фоловери.
Нагадаємо, що Міла Йовович виховує трьох дочок.
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