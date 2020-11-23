Голлівудська акторка Мілла Йовович опублікувала в Instagram свіжі знімки зі своєю наймолодшою донькою Ошин Ларк Елліот.
Читайте такожМіла Йовович показала миле фото з немовлям на рукахДоньці актриси і її чоловіка, продюсера Пола Андресона вже дев'ять місяців. На знімку маля у рожево-білому боді грається м'якою іграшкою.
"Ця дитина дуже смішна", - підписала знімки зіркова мама, поставивши смайли і сердечка.
На іншому знімку Йовович тримає доньку на руках і годує її з пляшечки. Сама акторка має достатньо свіжий вигляд.
Підписники Йвович прийшли у захват від її доньки.
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