Чоловік одружений з актрисою Кариною Кейко.

Американський мільярдер Девід Майєр де Ротшильд нещодавно "засвітився" в одному з ресторанів з голлівудською актрисою Анджеліною Джолі. Парі відразу ж почали приписувати роман, але, як з'ясувалося пізніше, у них була просто ділова зустріч.

За даними видання Page Six, Девід насправді одружений з українською актрисою Кариною Кейко, яка за кордоном вчилася акторській майстерності і встигла знятися в таких картинах як "Хічкок", "Стати Бондом", "Листопадові злочинці".

Про що саме розмовляли Джолі і Девід - невідомо, проте передбачається, що темою їхньої бесіди була екологія.

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Відзначимо, Девід і Карина не люблять виставляти своє особисте життя на показ. Вони вже багато років разом, але рідко з'являються на світських заходах під ручку.

Особисте життя Анджеліни Джолі

Найгучнішою подією в Голлівуді став роман Джолі і Бреда Пітта. Це була найкрасивіша і міцна пара. Однак преса звинувачувала актрису в тому, що вона - розлучниця. А все тому, що на початку її стосунків з красенем Бредом, він був одружений з Дженніфер Еністон.

У 2006 році Джолі оголосила про вагітність, але тоді мови про офіційний шлюб ще не йшло. Вони одружилися лише в 2014 році. Вже через два роки пара розлучилася, а в 2019 році закінчився шлюборозлучний процес і були вирішені умови опіки над рідними та прийомними дітьми.

Після цього Джолі не присвячувала пресу в своє особисте життя.

Нагадаємо, Бред Пітт готується знову стати батьком.

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