Актриса виконає головну роль у фільмі-номінанті на "Оскар".

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі, яка підтримала у війні Україну, зіграє в новому фільмі режисера Пабло Ларраїна. Так, вона втілить образ оперної співачки Марії Каллас.

Про це повідомляє Vogue.

Як повідомляє видання, дія картини відбувається в Парижі в 1970 році. Фільм "Марія" розповість про життя оперної співачки Марії Каллас, яка була настільки талановитою і прекрасною, що серед її шанувальників були найвпливовіші люди.

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І якщо в кар'єрі вона домоглася неймовірних успіхів, виконавши головну партію в опері "Валькірія", то в особистому житті у неї було все не так райдужно. Найбільшим її коханням був магнат Аристотель Онассіс. Здавалося б, їй дуже поталанило і вона щаслива, але ні... Він кинув її заради Джекі Кеннеді.

Режисер фільму "Марія" зазначив, що кіно і опера - це дві його пристрасті, а зняти в головній ролі Анджеліну Джолі - подарунок. Сама актриса говорить про те, що докладе максимум зусиль, щоб картина вийшла реалістичною. Більш того, цей фільм є номінантом на "Оскар".

"Я віддам все, що зможу, щоб впоратися з викликом. Пабло Ларраїн - режисер, яким я давно захоплювалася", - додала Джолі.

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