26-річна Маріана Варела з Аргентини і 22-річна Фабіола Валентин з Пуерто-Ріко, які познайомилися на конкурсі краси Miss Grand International в 2020 році, зробили камінг-аут. Фабіола опублікувала у своєму Instagram-блозі зворушливий ролик, що складається зі спільних кадрів з Маріаною.
На одному з кадрів можна побачити, як Валентин робить пропозицію Варелі. Ось що написала Фабіола Валентин у своєму Instagram-блозі:
"Вирішивши зберегти наші стосунки приватними, ми відкрили їм двері в особливий день".
Закохані також показали свої кільця.
Відзначимо, Маріана Варела - іменита модель і учасниця численних конкурсів краси. У 2019 році брала участь у конкурсі "Міс Всесвіт", проте перемогти не вдалося. У Miss Grand International-2020 Варела потрапивши в десятку кращих.
Фабіола Валентина - менш відома модель. Дівчина родом з Пуерто-Ріко. Два роки тому вона також брала участь в Miss Grand International, але першості не домоглася.
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