Британка Ребекка, яка відома під псевдонімом Бебігьорл Лун, зробила кілька пластичних операцій, щоб бути схожою на Барбі. На перевтілення її надихнула кумир - американська актриса Памела Андерсон.
Однак думки користувачів мережі щодо зовнішності Ребекки розійшлися. Деякі оцінили її прагнення змінити себе, а деякі помітили, що тепер вона схожа на трансгендера. Історію дівчини розповідає видання Daily Star.
Так, раніше Ребекка була банківським працівником, проте коли у неї діагностували синдром Елерса-Данлоса, вона була змушена покинути цю роботу. Дівчина зважилася на пластичну операцію, щоб наблизити себе до зовнішності Барбі.
Так, Бебігьорл Лун вже збільшила груди, щоки, підборіддя і губи. Щоб мати максимально молодий вигляд, вона регулярно вдається до уколів краси. Крім цього на її тілі є кілька татуювань, які також є частиною образу. На це Ребекка витратила приблизно 25 тисяч фунтів стерлінгів (близько 1 мільйона гривень).
"Мої операції були найдорожчою частиною образу, але постійний догляд, філери і ботокс, а також гардероб, макіяж і корсети - це те, через що я повністю збилася з рахунку", - розповіла знаменитість.
До речі, з'явився у Бебігьорл Лун і стабільний заробіток - вона отримує непогані гроші як модель на сервісі OnlyFans.
Нагадаємо, зірку "Зачарованих" просто не впізнати після пластичної операції.