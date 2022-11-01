Однак користувачі мережі не оцінили таке перевтілення. Багато коментаторів пишуть, що вона більше схожа на трансгендера.

Британка Ребекка, яка відома під псевдонімом Бебігьорл Лун, зробила кілька пластичних операцій, щоб бути схожою на Барбі. На перевтілення її надихнула кумир - американська актриса Памела Андерсон.

Однак думки користувачів мережі щодо зовнішності Ребекки розійшлися. Деякі оцінили її прагнення змінити себе, а деякі помітили, що тепер вона схожа на трансгендера. Історію дівчини розповідає видання Daily Star.

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Так, раніше Ребекка була банківським працівником, проте коли у неї діагностували синдром Елерса-Данлоса, вона була змушена покинути цю роботу. Дівчина зважилася на пластичну операцію, щоб наблизити себе до зовнішності Барбі.

Так, Бебігьорл Лун вже збільшила груди, щоки, підборіддя і губи. Щоб мати максимально молодий вигляд, вона регулярно вдається до уколів краси. Крім цього на її тілі є кілька татуювань, які також є частиною образу. На це Ребекка витратила приблизно 25 тисяч фунтів стерлінгів (близько 1 мільйона гривень).

"Мої операції були найдорожчою частиною образу, але постійний догляд, філери і ботокс, а також гардероб, макіяж і корсети - це те, через що я повністю збилася з рахунку", - розповіла знаменитість.

До речі, з'явився у Бебігьорл Лун і стабільний заробіток - вона отримує непогані гроші як модель на сервісі OnlyFans.

Нагадаємо, зірку "Зачарованих" просто не впізнати після пластичної операції.

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