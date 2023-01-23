Українська модель розповіла, що найбільший донат склав 10 тисяч доларів.

Вікторія Апанасенко, яка представляла Україну на конкурсі Міс Всесвіт, продала неймовірні крила від свого національного костюма Воїн Світла. Виручені гроші красуня віддала на протези та реабілітацію українських військових.

"Я вирішила запропонувати лот на цьому аукціоні. Це були крила, створені золотими руками Лесі Патоки. З мого національного костюма для "Міс Всесвіт", - поділилася дівчина на своїй сторінці Instagram.

При цьому вона зазначила, що найбільший донат склав 10 тисяч доларів.

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"Ці кошти підуть на протези Kind Deeds та реабілітацію наших військових. Дуже рада, що ці крила допоможуть полегшити життя наших захисників", - розповіла Апанасенко.

Варто відзначити, що аукціон відбувся 22 січня в США за підтримки постійного представництва України в ООН, генерального консульства України в Нью-Йорку і Світового конгресу українців.

Вікторія Апанасенко на "Міс Всесвіту 2022"

Представниця України в півфіналі вийшла на сцену як Воїн Світла. В основу неймовірного образу закладено образ Архангела Михаїла з мечем в руках.

Крім того, Апанасенко представила розкішну сукню з вишитим на грудях синьо-жовтим серцем, що символізує український прапор, а це в свою чергу це колір свободи нашого народу.

Також відомо, що українській моделі організатори не дали розповісти про повномасштабну війну зі сцени.

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