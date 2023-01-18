Модель зізналася, що якщоб їй усе ж дали можливість виступити у прямому ефірі, то вона б неодмінно розповіла про війну.

Українська модель Вікторія Апанасенко, яка представила нашу країну на конкурсі "Міс Всесвіт", розповіла, що їй не дали розповісти про повномасштабну війну зі сцени. В інтерв'ю для "КП" вона також поділилася спогадами про те, як спілкувалася з іноземними журналістами.

"У мене було багато інтерв’ю для іноземних ЗМІ. Всі хотіли дізнатися про ситуацію в Україні зараз. Деякі журналісти навіть запитували, чи завершилася війна, що мене дуже дивувало. Я розповідала історії конкретних людей, показувала фотографії з Київської області, з тих місць, де була особисто. Запитували про мою дорогу, бо це унікальна історія для конкурсу. Вони були вражені, що я їхала три доби, частково під обстрілами, одна з важкими валізами", - розповіла Апанасенко.

За словам моделі, вона не відчувала негативу від інших учасниць конкурсу. Майже усі вони розуміли, звідки приїхала Апанасенко та що відбувається в Україні. Проте на сцені "Міс Всесвіт" не говорили про війну. Мало того, дівчині завадили підняти цю тему та розповісти про агресію РФ.

Відео дня

"Фраза про те, що Росія напала на Україну, на сцені конкурсу не прозвучала ні разу. У мене було півторагодинне інтерв’ю, але взяли лише маленький шматок про моє волонтерство. Крім того, мені вручили одну з чотирьох спеціальних нагород - Spirit of Carnival Award. Інших дівчат запросили на сцену для вручення нагороди під час фіналу, а мене - ні. Зі мною записали відео за день до фіналу. Я думала, що то взагалі тестове відео, та його потім показали в трансляції. Але мікрофону мені не дали", - повідомила Апанасенко.

Модель зізналася, що якщоб їй усе ж дали можливість виступити у прямому ефірі, то вона б неодмінно розповіла про війну, про нещодавню ракетну атаку по Дніпру. Ця трагедія відбувалася у день фіналу. Апанасенко пригадує, що вона плакала, коли побачила моторошні відео з людьми, що опинилися під завалами. Інші учасниці намагалися її заспокоїти.

"Я розмовляла з нашим оргкомітетом і думала, можливо, варто відмовитися від подальшої участі. Але я думала, що мене запросять на сцену для вручення нагороди, і я зможу щось сказати зі сцени. На жаль, не вийшло. Мені дуже шкода, мені від цього болить. Мені не дали навіть 20 секунд. Я не просила більшого. Мені дуже хотілося нагадати на велику аудиторію у прямому ефірі, що війна триває", - наголосила українська модель.

Модель не приховує, що їй дуже сумно від усього цього, адже на сцені конкурсу не казали про те, що саме РФ напала на Україну. Апанасенко не боялася та дійсно хотіла звернутися до людей зі сцени з промовою про ситуацію у нашій країні.

"Можливо, вони не хотіли спровокувати булінг мене чи російської учасниці. Тому що "Міс Всесвіт" позиціонує себе як платформа, що дає голос кожній дівчині. Як використала цю платформу Росія? Ніяк. Вони демонстрували сукню Російської імперії і червоний колір. Мені говорили, що, можливо, росіянці було страшно. Але мені не страшно було вмерти під ракетами і не страшно говорити відкрито про війну. Мене попереджали: "Віко, коли буде окупація, тебе можуть просто вбити, однією із перших вбити". Я не боялася вмерти за свої слова", - резюмувала модель.

Нагадаємо, українка на "Міс Всесвіту" забрала одну з головних нагород.

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