Харнааз Сандху, яка здобула перемогу на конкурсі минулого року, вручала корону представниці США Р'бонні Габріель.

14 січня в Новому Орлеані відбувся фінал конкурсу "Міс Всесвіт". Як відомо, перше місце посіла представниця США Р'бонні Габріель. Корону їй вручала її попередниця - Харнааз Сандху з Індії.

Коли Сандху йшла по сцені, вона спіткнулася і ледь не впала. Дівчина швидко зловила рівновагу і поправила сукню. Курйозний момент потрапив на відео.

Зазначимо, що нещодавно Харнааз Сандху скаржилася на величезну хвилю хейта в соціальних мережах. Коментатори цькують її за те, що після коронації вона сильно погладшала.

Відео дня

Як зізналася сама модель, перед фіналом конкурсу вона дуже багато тренувалася і дотримувалася жорсткої дієти, через що у неї з'явилися проблеми зі здоров'ям. Після перемоги Харнааз повернулася до колишнього способу життя, але почала набирати вагу.

"Міс Всесвіт 2021" додала, що в нинішній вазі їй комфортно, але їй дуже неприємно, що з цього приводу її цькують.

Хто переміг на "Міс Всесвіт 2022"

Перше місце посіла представниця США Р'бонні Габріель. Друге - представниця Венесуели, третє - дівчина з Домініканської Республіки.

Як відомо, 28-річна Габріель родом з Техасу. Вона дизайнер одягу та модель.

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