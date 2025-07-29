У колективі підтримали рішення музиканта.

Український музикант, засновник гурту "Пиріг і Батіг" Мар'ян Пиріжок заявив, що добровільно мобілізувався до Збройних сил України (ЗСУ). Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"От рідко останньо буваю на теренах мережевих… Багато про що є повісти, та не стає часу. Але щоб ви не хвилювались, де я і шо я, офіційно повідомляю - добровільно вступив до лав Збройних Сил України! Далі буде… Здоровʼя бажаю!" - написав він.

У гурті підтримали рішення свого лідера.

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"Ми пишаємося, підтримуємо і бажаємо сил і витримки в сему важливому кроці. Слава Україні! Смерть противникам!" - ідеться в повідомленні на сторінці колективу у Facebook.

Відомо, що Мар'ян Пиріжок заснував музичний колектив "Пиріг і Батіг" 2020 року. Гурт поєднує поезію українських класиків з елементами народної та камерної музики. У їхніх композиціях звучать вірші Павла Тичини, Степана Руданського, Богдана-Ігоря Антонича, Володимира Сосюри та Василя Стуса.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що український співак Микита Ломакін заявив про те, що його "досить жорстко мобілізували" до ЗСУ. Він став популярним після участі в проєктах "Х-фактор" і "Голос країни".

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