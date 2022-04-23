Напередодні 4-річчя Кейт Міддлтон сфотографувала сина в Норфолку.

Сьогодні, 23 квітня, день народження святкує молодший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Принцу Луї виповнюється чотири роки. З цієї нагоди королівська сім'я оприлюднила три портрети іменинника.

На офіційній сторінці в Instagram королівська сім'я показала, як виріс принц Луї.

Зазначимо, що напередодні 4-річчя Кейт Міддлтон сфотографувала сина в Норфолку і продемонструвала світу кадри з сімейного архіву.

"З четвертим днем народження, принц Луї", - лаконічно привітала Єлизавета ІІ.

На фотографіях Луї позує в картатій сорочці, сірому светрі і бірюзових шортах. Мабуть, Кейт Міддлтон, яка обожнює фотографувати, підловила його під час гри. На фото Луї жвавий і на тлі Північного моря.

Принц Луї – молодший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма. Також герцог та герцогиня Кембриджські виховують 8-річного принца Джорджа та 6-річну принцесу Шарлотту.

Нагадаємо, королівська сім'я Великобританії рідко дає коментарі на політичні теми. Однак, порушити мовчання вирішили принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон: вони висловили підтримку народу і президенту України на тлі війни з Росією.

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