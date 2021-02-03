Легендарна італійська актриса поділилася з шанувальниками знімком з чергової фотосесії.

Італійська актриса Моніка Белуччі опублікувала в Instagram новий знімок з нової фотосесії для однієї з найвідоміших ювелірних марок.

Читайте такожСама ніжність: Моніка Беллуччі поділилася знімком з фотосесії для глянцюВона поділилася кадром з фотосесії для французького будинку з виробництва годинників і ювелірних виробів cartier. На фото Беллуччі постала тільки в чорному боді, поверх якого одягла строгий піджак також чорного кольору. Волосся актриси укладене в зачіску, також вона нанесла легкий макіяж. На руці у Беллуччі красується годинник від відомої марки.

Автором знімку став французький рекламний, фешн і beauty фотограф Тіемо Сандер. Він відомий тим, що знімає яскраві, сонячні і жіночні фотографії. Серед його клієнтів Marie Claire France, Elle Span, Soon International.

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Автор: Ірина Погоріла