Легендарна італійська актриса поділилася з шанувальниками знімком зі стильної фотосесії.

Італійська актриса Моніка Белуччі опублікувала в Instagram новий знімок свого розкішного образу з недавньої фотосесії.

Читайте такожСама ніжність: Моніка Беллуччі поділилася знімком з фотосесії для глянцюВона поділилася кадром з фотосесії для журналу Sorbet. На фото Беллуччі постала в розкішній коктейльній сукні фіолетово-чорного кольору і в шкіряних рукавичках. Поверх рукавичок одягнені вишукані браслети від cartier. Волосся актриси укладено в об'ємну зачіску з легкими локонами, вона нанесла насичений макіяж.

"Останнє фото історії з обкладинки", - підписала знімок зіркова актриса.

Автором знімка, зробленого в латнському кабаре Paradis, стала німецький фешн-фотограф Еллен фон Унверт. Вона отримала популярність, коли зняла Клаудіу Шиффер для реклами джинсів Guess?. Більшість робіт Еллен присвячено еротичної жіночності.

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Автор: Ірина Погоріла