Шанувальники телеведучого розійшлися в думках.

Український телеведучий Дмитро Гордон зустрівся з російським артистом Моргенштерном у Стамбулі. Вони записали інтерв'ю для програми "В гостях у Гордона".

"Зустрілися ми в Стамбулі, куди Алішер спеціально прилетів на своєму літаку з численними родичами і охороною. Такого інтерв'ю у мене ще не було. Гарантую: від екранів не відірветеся", - підписав кадр Гордон.

Користувачі мережі розійшлися в думках. Хтось вважає, що це інтерв'ю - розрив, а хтось переконаний, що Гордон міг знайти героя і цікавіше.

"Дві легенди", "Два генія в одному відео", "Сподіваюся, після інтерв'ю у вас буде новий Кадилак", "Видно, нормальні гості вже закінчилися", "Немає нічого в Моргенштерні цікавого", "Гордон показав свою сутність", "А ось це зайве, Дмитро. Навіщо з цим опудалом зв'язуватися?", "Це буде розрив", - пишуть шанувальники в коментарях.

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Автор: Діана Могилєвич