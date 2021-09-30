15 вересня Моргенштерна за поданням СБУ повторно внесли до "чорного списку" Мінкульту України.

Скандальний російський репер Моргенштерн, який не зміг відповісти, чий Крим, відтепер працюватиме на російському федеральному телеканалі розважального характеру "СТС".

Росіянин уперше виступить у ролі ведучого в одному з екстремальних шоу "Російський ніндзя", зйомки якого стартують у жовтні.

На телеканалі, пояснюючи вибір ведучого, назвали репера "багатогранним і талановитим".

"Наше головне завдання – здивувати неочікуваним прочитанням, додати масштаб, драйв і нову енергію. Саме ці ідеї втілює Моргенштерн – багатогранний, талановитий і, мабуть, найбільш обговорюваний російський музикант. Впевнені, що нова версія шоу викличе сильну реакцію глядачів", – заявив заступник гендиректора В’ячеслав Муругов.

Читайте такожАні Лорак у домашньому гольфі й джинсах показала фото зі свого дня народженняНа шоу "Російський ніндзя" учасники борються за звання найсильнішого героя Росії.

15 вересня репера Моргенштерна за поданням СБУ повторно внесли до "чорного списку" Мінкульту України. Росіянина визнали особою, що загрожує нацбезпеці.

До цього у зірки російської естради були заплановані три концерти в Україні.

Позиція Моргенштерна щодо України

Моргенштерн не приховує свого ставлення до особи російського президента Володимира Путіна і сам наголошує, що є лояльним до будь-якої влади у РФ: "Мені по*уй, який буде президент. Головне, щоби мене не чіпали, мою родину. Це ж все одно просто фронтмени. Президенти дорівнюють фронтменам. Все".

В інтерв’ю Гордону репер на запитання, чий Крим, відповів: "кримчан". А на уточнення ведучого відповідати відмовився, заявивши, що "цю тему обговорювати марно".

При цьому росіянин додав, що йому подобається і Володимир Зеленський, бо він пам’ятає українського главу за низкою розважальних шоу.

Автор: Віолетта Орлова