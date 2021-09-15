На даний момент в цьому переліку знаходиться 205 осіб.

Скандального російського репера Моргенштерна повторно внесли до "чорного списку". Оновлений перелік осіб, які загрожують національній безпеці України, оприлюднили 15 вересня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики.

Артиста внесли до "чорного списку" 15 вересня за поданням Служби безпеки України.

Він знаходиться під номером 114 під ім'ям Моргенштерн Алішер Тагіровіч.

Виконавця раніше вже вносили в цей список у квітні.

Зараз в переліку Мінкульту знаходиться 205 осіб, серед яких і ті, кого вже немає в живих, наприклад, Кобзон Йосип Давидович. Він значиться під номером 71. Ось тільки він помер 30 серпня 2018 року, у віці 80 років.

Як раніше повідомляв УНІАН, 28 квітня на підставі листа СБУ Мінкульт включив Моргенштерна до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України.

Концерт репера був запланований на 3 червня в київському Палаці спорту, проте його скасували.

17 червня в Окружному адмінсуді Києва повідомили, що отримали позов Моргенштерна до СБУ, в якому він просить ОАСК визнати протиправними дії СБУ щодо підготовки документів та звернення до Мінкульту Про внесення його до Переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Репер також просить визнати протиправним та скасувати квітневий наказ Мінкульту про оновлення відповідного переліку на підставі звернення СБУ та його оприлюднення з доповненням щодо Валєєва.

Крім цього, він просить суд витребувати в СБУ постанову про заборону йому в'їзду в Україну.

9 вересня організатори концерту Моргенштерна заявили, що не мають інформації від СБУ про встановлення йому заборони на в'їзд в Україну.

13 Вересня речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко заявив, що будь-які гастролі російського репера Моргенштерна на території України заборонені.

Автор: Анастасія Горбачова