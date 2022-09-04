Актори зізнаються, що все почалося зі службового роману.

Роль Мотрі у культовому українському серіалі "Спіймати Кайдаша" миттю зробила акторку Антоніну Хижняк відомою на всю країну. Вона завітала до "Сніданку з 1+1" зі своїм коханим Олександром Боднарем - теж актором театру та кіно.

Олександр зізнався, що, коли познайомився з коханою, не бачив серіал "Спіймати Кайдаша".

"Головне, що коли я з Тонею познайомився, я не дивився серіал взагалі на той момент. Бо якби подивився, я б навряд чи наважився підійти до неї", - сміється коханий акторки.

Актори зізнаються, що все почалося зі службового роману. Антоніна згадала, що перша їхня романтична зустріч з тріском провалилася, і їй кілька місяців довелося просити вибачення. Все сталося через те, що вона була накручена через певні проблеми, а Саша просто трапився під руку.

"У нас дуже поступово все з ним розкручувалося, я відчувала симпатію. Але я не поспішала в ці стосунки... Ми шифрувалися", - каже Хижняк.

Й переламним моментом став інцидент - акторка зламала ногу, а Олександр виявив максимум уваги, турботи та підтримки. "Він мене реально носив на руках", - каже вона.

Актор зізнається, що існують певні труднощі у спілкуванні із сином Антоніни.

Нагадаємо, після виходу серіалу "Спіймати Кайдаша" увесь український інтернет-простір обговорював його. Творіння українського режисера Олександра Тименка і шоураннера Наталії Ворожбит побило всі рекорди за переглядами, а Facebook ряснів хвалебними відгуками. Чому ж серіал, знятий за мотивами класичної повісті "Кайдашева сім'я" так сильно припав до душі українському глядачеві - дізнавайтеся за лінком.

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