Міла Кузнєцова не приховує, що завдяки своєму бюсту 13-го розміру вона отримує славу і піар.

Міла Кузнєцова, відома як володарка найбільших натуральних грудей в Україні, розповіла про своє ставлення до пластики і знімків у спідній білизні.

Своїми думками киянка поділилася в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

Так, Кузнєцова не вважає зйомки у білизні чимось поганим. Українка називає себе впевненою особистістю, яка не боїться подібних фотосесій. Крім цього, володарка найбільших грудей в Україні сприймає свої еротичні знімки як частину своєї роботи.

Міла Кузнєцова регулярно отримує запрошення від закордонних фотографів, але вона не може полетіти працювати в США, бо не має американської візи. Хоча там, стверджує Українка, моделям з такими формами платять куди більше.

Говорячи про те, як Кузнєцова ставиться до дівчат, які хочуть зробити собі великі груди, артистка проявила стриманість. "Є хороший вислів: "моє тіло – моя справа". Кожен вільний робити те, що він хоче", - зазначила модель.

Що стосується пластики, то Кузнєцова вважає операції та "уколи краси" крайнім заходом. Зараз вона не коле ні лоб, ні губи, зберігаючи свою натуральність. В майбутньому Міла Кузнєцова може вдатися до таких хитрощів, але поки що їй це не потрібно.

Також володарка найбільших грудей розповіла, чи болить через бюст її спина. За словами Міли Кузнєцової, це трапляється, але вкрай рідко. Модель регулярно займається спортом і стежить за своїм здоров'ям.

Зараз Міла Кузнєцова бере участь у новому шоу "Співають всі" на телеканалі "Україна". Модель потрапила в сотню суддів проекту.

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Автор: Поліна Кузенко