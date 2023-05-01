17-річний співак Ярослав Карпук, який прославився під псевдонімом Yaktak, виступав у Луцьку з сольним концертом 30 квітня. Відзначимо, що спочатку концерт планувався на 18:00.
Квитки на нього швидко розкупили, і, як з'ясувалося, не всі охочі змогли їх придбати. Через попит з боку слухачів організатори вирішили додати ще один концерт. Його запланували на 16:00 того ж дня.
На обох концертах відбулася дуже романтична подія - освідчення. На концерті, що почався о 16 годині, військовий вийшов на сцену і зізнався у своїх почуттях дівчині, з якою прийшов.
Зворушливий фрагмент потрапив на камеру. Ролик швидко розійшовся в соціальних мережах.
"Ти знаєш, як я сильно тебе кохаю? Я готовий життя віддати за тебе. Ти найкрасивіша, прекрасна, моя дівчинко. Ти вийдеш за мене?" - запитав військовий.
На концерті, який розпочався о 18 годині, на сцені відбулося ще одне освідчення. Дівчина відповіла згодою, після чого пара виконала повільний танець під пісню "Наречена".
Нагадаєио, на концерті Артема Пивоварова військовослужбовець освідчився своїй дівчині.