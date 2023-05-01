Виступ популярного артиста наповнилося романтикою.

17-річний співак Ярослав Карпук, який прославився під псевдонімом Yaktak, виступав у Луцьку з сольним концертом 30 квітня. Відзначимо, що спочатку концерт планувався на 18:00.

Квитки на нього швидко розкупили, і, як з'ясувалося, не всі охочі змогли їх придбати. Через попит з боку слухачів організатори вирішили додати ще один концерт. Його запланували на 16:00 того ж дня.

На обох концертах відбулася дуже романтична подія - освідчення. На концерті, що почався о 16 годині, військовий вийшов на сцену і зізнався у своїх почуттях дівчині, з якою прийшов.

Відео дня

Зворушливий фрагмент потрапив на камеру. Ролик швидко розійшовся в соціальних мережах.

"Ти знаєш, як я сильно тебе кохаю? Я готовий життя віддати за тебе. Ти найкрасивіша, прекрасна, моя дівчинко. Ти вийдеш за мене?" - запитав військовий.

На концерті, який розпочався о 18 годині, на сцені відбулося ще одне освідчення. Дівчина відповіла згодою, після чого пара виконала повільний танець під пісню "Наречена".

Нагадаєио, на концерті Артема Пивоварова військовослужбовець освідчився своїй дівчині.

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