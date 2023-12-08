Її відповідь була дуже лаконічною.

Після розлучення з Володимиром Дантеса співачка Надя Дорофєєва вийшла заміж за ресторатора Михайла Кацуріна. Вона не часто проводить з ним час через щільний графік, проте помітно, що вони щасливі разом.

Більш того, Надя зізналася, що дружить і з дітьми Кацуріна від першого шлюбу з Дашею Кацуріною, яка зараз перебуває у стосунках з Дантесом і навіть почала разом з ним жити.

А ось з екс-чоловіком Додо не спілкується. Про це вона розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1". Ведучі запитали у артистки, чи підтримує вона зв'язок з Дантесом, на що вона лаконічно відповіла: "Ні".

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Також вона прокоментувала спілкування з Потапом. За словами співачки, останнім часом вони рідко спілкуються. При цьому можуть одне одному надіслати якусь пісню.

Крім того, вона сказала, що їй неприємно бачити, як Потапа хейтять.

"Я вважаю, що хейтять всіх. І щодо співчуття мені завжди боляче, коли комусь важко, навіть якщо людина цього не показує", - додала Додо.

Нагадаємо, Дорофєєва присвятила новий трек "Хай пишуть" всім своїм хейтерам.

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