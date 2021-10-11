Сім'я Монатіка і співачка Джамала є зірковими сусідами українського подружжя.

Українська сольна співачка Надя Дорофєєва разом з чоловіком Володимиром Дантесом кілька років тому придбала шикарний заміський будинок під Києвом. Вона час від часу ділиться знімками свого маєтку.

Також артистка позувала у дворі двоповерхового особняка, площею 270 квадратних метрів з прилеглою територією 12 соток. Він виконаний в стилі хай-тек (структурний експресіонізм). На території є великий басейн, зона для барбекю і широка тераса.

Дорофєєва з'явилася в кадрі в стильному в'язаному костюмі. Доповнювали образ гетри і стильні черевики. У підписі телезірка нарікала, що часом не може насолодитися повноцінним вихідним:

Читайте також"Міс Україна Всесвіт 2018" вийшла заміж (фото)"Я обожнюю свою роботу, але не люблю, коли не встигаю насолодитися процесом і починаю втрачати ресурс. Тут ніякої латте не врятує! Тому зараз намагаюся залишати неділю вихідним днем, провести його для себе, щоб потім з новими силами включатися в робочий тиждень", - підписала співачка.

"Такі атмосферні фотографії" ,"Такий образ кайфовий", "Дуже гарне вбрання", "Костюм вогонь!",- зазначили інтернет-користувачі.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва вразила новим образом.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Каролина Гайдук