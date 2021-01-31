Співачка нещодавно повернулася з відпочинку на Балі.

Українська співачка Надя Дорофєєва разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом повернулася з відпочинку на Балі. При цьому фотографії вони досі постять.

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Цього разу Дантес у своєму Instagram показав фото, на якому він разом з Надею позує у ванні з квітами. Обидва вони були оголеними.

"Доброго ранку! Всім поцілуйчик від Наді і здивоване веснянкувате обличчя від мене", - підписав фото Дантес.

"Дуже красива і талановита пара", "Дуже харизматичний чоловік, взагалі класна пара", "Я думаю, що неможливо знайти більш красиву пару, ніж ви... І я говорю не тільки про естетику", - пишуть в коментарях шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич