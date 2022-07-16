Українська співачка Надя Дорофєєва їздить по світу з благодійними концертами, збираючи гроші для України. Нещодавно вона виступила на благодійному матчі в Бельгії. Знімки, зроблені після виступу, зірка опублікувала у своєму Instagram-блозі.
Так, Надя позувала в молочних брюках і молочній блузі з відкритими плечима і відвертим декольте. Блуза з довгими рукавами прикрашена бантом на одному плечі. Ця асиметрія додає образу жіночності.
"Вчора співала гімн на благодійному матчі в Бельгії. Емоції переповнювали...", - написала Надя.
"Це було дуже чуттєво","Мене вперше від такого виконання Гімну України колихало як ніколи, і одночасно сльози", "Неймовірне і дуже чуттєве виконання! Спасибі тобі", "Ти дуже красива і елегантна... Чистий клас!",- пишуть шанувальники.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва показала солодкі поцілунки з Кацуриным.
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