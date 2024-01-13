Подружжя дуже довго не могло завести дитину.

Зірковий хореограф Євген Кот розповів про сімейну драму, пов'язану з довгоочікуваною вагітністю його дружини. Подружжю говорили, що дітей у них не буде.

"Наталя (дружина Євгена Кота – УНІАН) повідомила мені про це по телефону, по відеозв'язку. Чесно кажучи, вона сама була шокована, дізнавшись про вагітність. А я, ну що приховувати, кричав від радості. Ми давно хотіли цього. То намагалися, то ні, знову намагалися, пробували всі можливі варіанти, не впадали у відчай. Нам ставили діагноз - безпліддя... проте ми вірили, що наші плани здійсняться", - розповів хореограф в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

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"Все станеться, якщо ви щиро хочете цього. Я часто думаю, що, можливо, саме зараз настав період, коли ми з Наталею дійсно до цього готові", – зазначив Кот.

За його словами, радісну новину вирішили не приховувати, тому що "розуміли, що ця інформація все одно вийде назовні".

Хореограф Женя Кот - особисте життя

У січні 2022 року дружина українського хореографа Жені Кота, пілоністка Наталія Татаринцева розповіла, що вони вже багато років хочуть народити дитину, але у них не виходить. За її словами, на це могли вплинути постійні тренування і стреси.

У липні 2022 року Татаринцева повідомила, що вони думають над тим, щоб усиновити дитину, що став через війну сиротою.

Наприкінці грудня 2023 року пара повідомила, що стануть батьками.

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