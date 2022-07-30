Танцюрист зазначив, що у нього було таке бажання, але обставини завадили.

Український хореограф Євген Кот став героєм проекту "Як ти?" з Григорієм Решетником. У програмі він розповів, з якої причини не зміг стати на захист своєї країни в лавах ЗСУ.

Так, за словами Кота, у нього є проблеми зі здоров'ям, які не сумісні з військовою службою. Однак це не заважає йому допомагати армії, поставляючи на передову автомобілі.

"У мене є проблеми, які не сумісні зі службою. У мене травма коліна, розірвані зап'ястя. Але якщо буде нагальна потреба, я піду. Я навчився стріляти з автомата, кулемета. Я купив зброю під час війни, є бронежилет, форма", - розповів Кот.

Дружина Євгена Наталія Татаринцева також додала, що вони з чоловіком думають над тим, щоб усиновити дитину, яка стала через війну сиротою.

"Люди, яким не так легко завагітніти, особливо мені, тому що є певна історія, моя власна, мені доводиться над цим працювати кожен місяць. Це жіноча така робота. Як внутрішня, так і з головою, гормонами. Ти живеш цим. Бо ти кожен день бачиш дітей, з кожним місяцем дивишся на них як на своїх", - прокоментувала Наталя.

Нагадаємо, дружина Жені Кота зізналася, чому у них немає дітей.

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