Єфросиніна зізналася, що довго намагалася достукатися до російських колег.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна з першого дня війни в Україні веде інформаційну війну. Вона використовує всі ресурси, щоб донести людям правду про війну, а також займається волонтерством.

В інтерв'ю "Радіо НВ" вона розповіла, що неодноразово закликала російських зірок виходити на протести, закликати зупинити кровопролиття в Україні. Але, за словами Єфросиніної, вони бояться це робити, і ось чому.

"Мені написали кілька відомих ютуберів, таких відомих, що там по кілька мільйонів підписників, вони шалено популярні в аудиторії 18+. Вони написали щось на кшталт: "Машо, ви дійсно вірите, якщо виходити на вулиці, ми що-небудь змінимо? Ви не розумієте, нами править маразматик. Нас просто всіх вб'ють", - поділилася телеведуча.

При цьому Єфросиніна не назвала їх імен, бо вони буквально "на колінах просили" цього не робити.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна образила Баскова за брехню про війну в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: