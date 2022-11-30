Нещодавно українська співачка Настя Каменських випустила пісню "Мама-зима", в якій заспівала про розлуку з коханим. На цю композицію відреагував Потап - продюсер і чоловік Каменських.
На своїй сторінці в Instagram він написав: "Мама-зима. У неї були на нас свої плани". Супроводив він пост фотографією, на якій зображений сам. Раніше Каменських і Потап часто "світилися" в соцмережах один одного, зараз - ні.
Саме тому шанувальники запідозрили, що між подружжям пробігла чорна кішка. У коментарях вони влаштували бурхливі обговорення їхнього особистого життя, в тому числі ймовірне розлучення.
При цьому самі артисти поки ніяк не коментують свої стосунки.
Реакція мережі на стосунки Потапа і Насті Каменських
- "Дуже сподіваюся, що про розлучення з Настею - просто чутки"
- "А чому у вас з Настею немає спільних фото? Походу розлучилися"
- "Щось у них там не так... Їх разом не видно, дуже шкода. Кожен переносить війну по-своєму. Вони разом – дуже гармонійні, ідеальні. Пісні разом були написані, очі інші були... Треба щось Олексію думати, бо Настя тільки й кличе його у своїх піснях. Тільки глухий це не почує, а сліпий не побачить"
- "Тільки не підтверджуйте плітки про ваше розлучення. Ви такі чудові, ви неймовірно хороша пара. Вами неможливо перестати захоплюватися"
- "Ви розійшлися?"
- "Нарешті Настя знайде собі нормального чоловіка"
Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс відповів, коли Настя Каменських народить.