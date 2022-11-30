Артисти стали рідше з'являтися разом на публіці.

Нещодавно українська співачка Настя Каменських випустила пісню "Мама-зима", в якій заспівала про розлуку з коханим. На цю композицію відреагував Потап - продюсер і чоловік Каменських.

На своїй сторінці в Instagram він написав: "Мама-зима. У неї були на нас свої плани". Супроводив він пост фотографією, на якій зображений сам. Раніше Каменських і Потап часто "світилися" в соцмережах один одного, зараз - ні.

Саме тому шанувальники запідозрили, що між подружжям пробігла чорна кішка. У коментарях вони влаштували бурхливі обговорення їхнього особистого життя, в тому числі ймовірне розлучення.

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При цьому самі артисти поки ніяк не коментують свої стосунки.

Реакція мережі на стосунки Потапа і Насті Каменських

"Дуже сподіваюся, що про розлучення з Настею - просто чутки"

"А чому у вас з Настею немає спільних фото? Походу розлучилися"

"Щось у них там не так... Їх разом не видно, дуже шкода. Кожен переносить війну по-своєму. Вони разом – дуже гармонійні, ідеальні. Пісні разом були написані, очі інші були... Треба щось Олексію думати, бо Настя тільки й кличе його у своїх піснях. Тільки глухий це не почує, а сліпий не побачить"

"Тільки не підтверджуйте плітки про ваше розлучення. Ви такі чудові, ви неймовірно хороша пара. Вами неможливо перестати захоплюватися"

"Ви розійшлися?"

"Нарешті Настя знайде собі нормального чоловіка"

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс відповів, коли Настя Каменських народить.

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