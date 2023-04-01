Співачку постійно питають, коли вона стане матір'ю.

Співачка Настя Каменських дала нове інтерв'ю та знову отримала питання про вагітність. Зірку вже багато років "атакують" цією темою, їй постійно доводиться пояснювати, чому у неї досі немає дитини.

На цей раз Каменських не стримала емоцій. Вона обурилася тим, що жінкам постійно ставлять питання про вагітність. Проте суспільство не має вирішувати, кому і коли потрібно народжувати.

"Для жінок неймовірно важливо мати можливість бути собою, довіряти собі, своїм цінностям, принципам та поглядам на життя. Коли з'явиться дитина, коли зародиться нове життя — це особисте питання кожної сім'ї, і його мають вирішувати між собою тільки майбутні мама і тато. Аж ніяк не родичі, друзі, ті, хто любить роздавати поради на кшталт "Тобі пора вже, на що ти витрачаєш своє життя?". Це я не тільки про себе кажу, а і про різних жінок, бо багато чого чую і бачу", - зазначила Каменських в інтерв'ю виданню Viva.

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Співачка розповіла, що усі жінки різні, у кожної є свій шлях та свій "таймінг" життя". Окрім цього, Каменських вірить, що усе стається тільки тоді, коли це дійсно потрібно.

"Станеться, коли станеться. Ми не всесильні і планувати на конкретний час нове життя я не вважаю правильним, як мінімум навіть з поваги до майбутньої дитини. Нова душа приходить у цей світ тоді, коли вона це відчує. Дитина — це нова історія в житті кожної жінки. А для кожної історії є свій час. Тим українським жінкам, хто мене читає, я хочу сказати: довіряйте собі, ви як ніхто найкраще відчуєте, коли час вже настав, а головне, як мені здається, це ваша дитинка відчує, коли їй треба прийти у вашу долю", - резюмувала співачка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Каменських і Потап можуть розлучитися.

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