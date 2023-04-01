Співачка Настя Каменських дала нове інтерв'ю та знову отримала питання про вагітність. Зірку вже багато років "атакують" цією темою, їй постійно доводиться пояснювати, чому у неї досі немає дитини.
На цей раз Каменських не стримала емоцій. Вона обурилася тим, що жінкам постійно ставлять питання про вагітність. Проте суспільство не має вирішувати, кому і коли потрібно народжувати.
"Для жінок неймовірно важливо мати можливість бути собою, довіряти собі, своїм цінностям, принципам та поглядам на життя. Коли з'явиться дитина, коли зародиться нове життя — це особисте питання кожної сім'ї, і його мають вирішувати між собою тільки майбутні мама і тато. Аж ніяк не родичі, друзі, ті, хто любить роздавати поради на кшталт "Тобі пора вже, на що ти витрачаєш своє життя?". Це я не тільки про себе кажу, а і про різних жінок, бо багато чого чую і бачу", - зазначила Каменських в інтерв'ю виданню Viva.
Співачка розповіла, що усі жінки різні, у кожної є свій шлях та свій "таймінг" життя". Окрім цього, Каменських вірить, що усе стається тільки тоді, коли це дійсно потрібно.
"Станеться, коли станеться. Ми не всесильні і планувати на конкретний час нове життя я не вважаю правильним, як мінімум навіть з поваги до майбутньої дитини. Нова душа приходить у цей світ тоді, коли вона це відчує. Дитина — це нова історія в житті кожної жінки. А для кожної історії є свій час. Тим українським жінкам, хто мене читає, я хочу сказати: довіряйте собі, ви як ніхто найкраще відчуєте, коли час вже настав, а головне, як мені здається, це ваша дитинка відчує, коли їй треба прийти у вашу долю", - резюмувала співачка.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Каменських і Потап можуть розлучитися.