Співачка постала в яскравому образі.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram нові фотографії.

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На знімку зірка позує в довгій сріблястій сукні з паєтками. А його головною особливістю є високий виріз на ніжці. Доповнила Настя таку сукню чорними ботфортами на підборах. Наверх вона накинула шкіряну курточку. В цілому образ вийшов яскравий і сексуальний.

"Образ бомбічний", "Неймовірна красуня", "Справжня енергія пристрасті", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич