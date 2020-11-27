Настя показала фото / instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram нові фотографії.
Читайте такожГола Настя Каменських захопила мережу
На знімку зірка позує в довгій сріблястій сукні з паєтками. А його головною особливістю є високий виріз на ніжці. Доповнила Настя таку сукню чорними ботфортами на підборах. Наверх вона накинула шкіряну курточку. В цілому образ вийшов яскравий і сексуальний.
"Образ бомбічний", "Неймовірна красуня", "Справжня енергія пристрасті", - написали фанати.
Настя показала фото / instagram.com/kamenskux
Інші новини УНІАН:
- Настю Каменських розхвалили за фото в трусиках
- У мережу "злили" фото поцілунку Насті Каменських і Потапа
- Настя Каменських з'явилася перед фанатами в зухвалому аутфіті
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram