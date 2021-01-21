Співачка сфотографувалася на ранковій пробіжці.

Українська співачка Настя Каменських часто показує селфі з ранкових пробіжок.

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Цього разу вона запостила фото, на якому постала без макіяжу. А на її віях і волоссі примерз сніг. І це попри те, що Настя одяглася досить тепло - чорна довга курточка і біла шапка.

Мені так подобається така зима! Коли багато снігу і сонечко вранці. А пробіжка на морозі надає особливо багато енергії і мотивації! Адже якщо ви зважилися побігати на вулиці в таку погоду, то розумієте, що вам під силу і все інше! Зверніть увагу на волосся і вії", - написала Настя.

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Автор: Діана Могилєвич