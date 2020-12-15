Співачка показала стильний образ.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фотографії вона постала в шкіряній сукні довжини міді. На ніжки Настя одягла босоніжки на високих підборах. А доповнила вона такий сексуальний образ незвичайною маскою, яка прикривала лише половину її обличчя.

Крім того, Настя отримала премію від "Зіркового шляху" в номінації "Міжнародний хіт року", яким стала пісня AHUEVO.

"Дуже красива", "Бомба, чесно кажу", "Крутишка", "Ось це секс", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич