Каменських постала в сексі-образі / instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фотографії вона постала в шкіряній сукні довжини міді. На ніжки Настя одягла босоніжки на високих підборах. А доповнила вона такий сексуальний образ незвичайною маскою, яка прикривала лише половину її обличчя.
Крім того, Настя отримала премію від "Зіркового шляху" в номінації "Міжнародний хіт року", яким стала пісня AHUEVO.
"Дуже красива", "Бомба, чесно кажу", "Крутишка", "Ось це секс", - написали фанати.
Каменських постала в сексі-образі / instagram.com/kamenskux
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