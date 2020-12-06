Настя показала модний "лук" / instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фото вона позує в одному з образів, який приміряла для зйомок кліпу на пісню Vibe. Настя постала в блискучій сірій сукні, поверх якої накинула шкіряну курточку.
Волосся дівчина розпустила і зробила свої вже такі звичні кучерики. Доповнила вона образ довгими сережками.
"Дуже красива", "Вау, шикарна", "Ну яка ж ти чарівна", "Королева", - написали фанати.
Настя показала модний " лук " / instagram.com/kamenskux
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