Співачка показала знімок, на якому постала з кучериками.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує в одному з образів, який приміряла для зйомок кліпу на пісню Vibe. Настя постала в блискучій сірій сукні, поверх якої накинула шкіряну курточку.

Волосся дівчина розпустила і зробила свої вже такі звичні кучерики. Доповнила вона образ довгими сережками.

"Дуже красива", "Вау, шикарна", "Ну яка ж ти чарівна", "Королева", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич