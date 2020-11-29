Каменських показала ноги від вух / instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку вона позує в подовженій футболці оверсайз, вільній джинсовій курточці, колготках в сіточку і червоних ботфортах на високих підборах. Настя підібрала такий ракурс для фото, що її ноги здаються нескінченними. Фанати не змогли пройти повз і вирішили розкритикувати Каменських нібито за її захоплення фотошопом.
"Такий несмак", "Фотошоп не вдалий", "Ноги від вух", - написали фанати.
Каменських показала ноги від вух / instagram.com/kamenskux
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