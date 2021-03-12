Двоповерховий будинок зіркової пари виконаний в італійському стилі.

Журналісти зняли елітний двоповерховий маєток української співачки Насті Каменських та її чоловіка, репера і продюсера Потапа.

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Маєток знаходиться в селищі Романків, недалеко від Конча-Заспи під Києвом. Він виконаний з каменю в італійському стилі, стоїть на ділянці у 13 соток. В будинку є велика мансарда, оточена скляними «стінами».

На відео видно, що у дворі є басейн, зона для відпочинку з садовими меблями та підсобне приміщення.

Від зайвих очей та відвідувачів особняк охороняють паркани, камери відеоспостереження й патрулі.

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Автор: Катерина Шварц