Журналісти зняли елітний двоповерховий маєток української співачки Насті Каменських та її чоловіка, репера і продюсера Потапа.
Читайте такожЗМІ показали особняк Тіни Кароль з висоти пташиного польотуБудинок зіркової пари показали в програмі «Викриття» на телеканалі Кyiv Live.
Маєток знаходиться в селищі Романків, недалеко від Конча-Заспи під Києвом. Він виконаний з каменю в італійському стилі, стоїть на ділянці у 13 соток. В будинку є велика мансарда, оточена скляними «стінами».
На відео видно, що у дворі є басейн, зона для відпочинку з садовими меблями та підсобне приміщення.
Від зайвих очей та відвідувачів особняк охороняють паркани, камери відеоспостереження й патрулі.
Вас також можуть зацікавити новини
- Напівгола модель з соковитими сідницями скупалася в сонячних променях
- "Голос" - це можливість, щоб тебе почули. А полюблять тебе люди, чи ні - вже як буде
- На шоу "Холостяк-11" прийшла порноактриса: дівчина розповіла, на яку операцію пішла заради професії
- Мама Ілона Маска охарактеризувала українок
- Меттью Макконахі подумує над висуненням в губернатори
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram