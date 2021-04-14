Українська співачка Наталія Могилевська живе в двоповерховому будинку на Осокорках. Але котедж не зареєстрований на співачку.
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ЗМІ з'ясували, що там є кухня-вітальня, зал для музичних репетицій, кілька спалень на другому поверсі і вулична тераса. Її прикрашають китайські ліхтарики і полотно із зображенням індійського бога Генеші. Також наголошується, що на території є гараж на одне авто і галявина.
За даними засобів масової інформації, Могилевська живе в цьому будинку зі своїм коханим. Їх застукали за прогулянкою з собакою, а також пару бачили в супермаркеті "Сільпо".
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