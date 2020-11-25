Могилевська змінила стиль / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Українська співачка Наталія Могилевська показала в Instagram знімок з нової фотосесії.
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На фото зірка позує, сидячи на підлозі. Вона одягла білі штани і молочний в'язаний джемпер. А доповнила вона такий образ модним взуттям - козаками. Волосся Наталя розпустила, а на обличчя нанесла яскравий макіяж.
"Бомбезне перевтілення", "Дуже красивий образ", "Красива і стильна", - написали шанувальники.
Могилевська змінила стиль / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
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