Співачка показала фото / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Українська співачка Наталя Могилевська опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку вона позує в бежевому жакеті і з чашкою в руках. Волосся зірка розпустила, а на обличчя нанесла яскравий макіяж - помаранчеві тіні і червона помада. При цьому фанатам не сподобалося таке фото, та й новий образ Могилевської теж.
"Стала якась інша, не схожа на колишню Наташу", "Взагалі не впізнати, що ви з собою робите?", "Що з бровами? Ну що за мода пішла - брови як у Брежнєва", - написали фанати.
Співачка показала фото / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
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