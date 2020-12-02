Співачка опублікувала нове фото.

Українська співачка Наталя Могилевська опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує в бежевому жакеті і з чашкою в руках. Волосся зірка розпустила, а на обличчя нанесла яскравий макіяж - помаранчеві тіні і червона помада. При цьому фанатам не сподобалося таке фото, та й новий образ Могилевської теж.

"Стала якась інша, не схожа на колишню Наташу", "Взагалі не впізнати, що ви з собою робите?", "Що з бровами? Ну що за мода пішла - брови як у Брежнєва", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич