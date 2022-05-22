Співачка відкрила секрет.

Українська співачка Камалія дала інтерв'ю Славі Дьоміну, в якому розповіла, чи звертався до неї президент Володимир Зеленський за допомогою.

Спочатку Камалія не хотіла про це говорити, бо не знала, чи можна розкривати такі подробиці. Але вона таки зважилася і сказала, що таки так, Зеленський звертався до неї, але не особисто.

"Я не знаю, чи можна це говорити. Він звертається не особисто, телефонують його люди", - розповіла співачка.

Також вона додала, що зараз займається волонтерською діяльністю. Вона допомагає українським біженцям, які були змушені залишити свої будинки через війну в Україні.

Більш того, її чоловік зробив їй подарунок на 45-річчя, профінансувавши будівництво житла для українських біженців. Він витратив понад мільйон євро на місце, де зможуть розміститися 750 сімей.

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